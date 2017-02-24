جوجل تتصدى للتعليقات المُسيئة بميزة جديدة للناشرين

المواطن – نت

أطلقت جوجل وشركتها التابعة جيجسو، اليوم الخميس، تقنية جديدة لمساعدة المؤسسات الإخبارية ومنصات الإنترنت على رصد التعليقات المسيئة على مواقعهم الإلكترونية.

والتقنية التي أطلق عليها اسم “بريسبكتف” ستراجع التعليقات وتعطيها تقييماً على أساس تشابهها مع تعليقات اعتبرها المستخدمون “رديئة” أو من المرجح أن تجعلهم يتوقفون عن المشاركة في محادثة.

وتم اختبار التقنية الجديدة على موقع صحيفة نيويورك تايمز، وتأمل الشركتان بتوسيع نطاق استخدامها إلى مؤسسات إخبارية وصحفية أخرى مثل الجارديان والإيكونوميست وأيضاً المواقع الإلكترونية.

وقال جاريد كوهين رئيس جيجسو في مدونة: إن التقنية الجديدة يمكن تطويرها في المستقبل لمحاولة رصد الهجمات الشخصية والتعليقات الخارجة عن الموضوع أيضاً.

وأشار إلى أن “بريسبكتف” ما زالت في مراحلها المبكرة “وبعيدة عن الكمال” وقال إنه يأمل بأنها قد تخرج للنور أيضا بلغات أخرى غير الإنجليزية.