جوجل تطور نظام الرسائل النصية لمنافسة آبل

المواطن – وكالات

سعت جوجل منذ فترة طويلة إلى التخطيط للاستفادة من الرسائل النصية بشكل ينافس الخدمات الشهيرة مثل iMessage، وحديثاً أعلنت الشركة عن أن هناك 27 من مشغلي الشبكات اللاسلكية ومصنعي الأجهزة فى جميع أنحاء العالم سيضيفون معياراً جديداً يضيف ميزات محسنة لخدمات الرسائل النصية SM، مثل تبادل صور عالية الدقة، وبدء محادثات جماعية في هذا الشأن.

ومن أهم شركات الاتصالات المتعاونة مع جوجل هي “أورانج ودويتشه تيليكوم وجلوب، وسبرينت، وروجرز وتلينور”.

وقالت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية أيضًا، مثل LG وموتورولا وسوني وشركة ZTE إنها سوف تضم التكنولوجيا الجديدة في هواتفها التي سيتم بيعها في جميع أنحاء العالم.

وقال Amir Sarhangi رئيس خدمات RCS في جوجل إن أكثر من مليار مشترك على الصعيد العالمي ستصل إليهم مزايا الرسائل الجديدة.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي عملت جوجل على الاتفاق مع مختلف الشركاء لإيصال التكنولوجيا الجديدة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، بشكل يسمح لهم بالتعامل مع الرسائل النصية بشكل يتوافق مع الهواتف الذكية المتطورة المتاحة في أيدي الجميع وتكنولوجيا RCS هي المعيار الذي يجعل هذا يحدث.