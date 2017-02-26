جوجل تغلق هذا التطبيق قريبًا “بدون سبب”!

المواطن - وكالات

بالرغم من عدم مرور فترة طويلة على إطلاق خدمة Spaces التجريبية من جوجل، إلا أن الشركة قررت إغلاقها بشكل نهائى، إذ قال الفريق الذى عمل على إطلاق Spaces داخل جوجل اليوم فى مذكرة تم نشرها عبر المدونة الرسمية للشركة أنهم اتخذوا قرارًا صعبًا بشأن تلك الخدمة المتخصصة فى المشاركة الجماعية، وسيكون الإغلاق النهائى لها فى 17 أبريل المقبل.

ولم تعلن الشركة عن السبب الرئيسى وراء قرار الإغلاق الأخير، خاصة أن جوجل ليست من الشركات التى تتسرع بشأن إنهاء خدمة بعينها، ولكن وفقًا لما جاء على موقع ENGADGET الأمريكى فمن الممكن أن يكون هذا القرار بسبب عدم تمكن التطبيق من تحقيق نجاح شعبيى كبير بين المستخدمين.