جوجل توقف بيع رخص “سيرش المواقع”

المواطن - وكالات

كشفت شركة جوجل عن أنها ستوقف بيع الرخص الجديدة الخاصة بخدمة Google Site Search بداية من 1 أبريل المقبل، حيث تسمح هذه الخدمة لأصحاب الموقع وضع محرك بحث جوجل على مواقعهم الإلكترونية.

وبحسب موقع venturebeat الإلكترونى، فإن Google Site Search هى عبارة عن أداة بسيطة تتيح لمالك الموقع إضافة محرك بحث جوجل وتقنياته وخبراته داخل الموقع الإلكترونى، مما يسمح لزوار الموقع البحث فيه بكفاءة أعلى من محرك البحث الأساسى الموجود فى الموقع، وهى خدمة متاحة بشكل مدفوع بحسب عدد مرات البحث، وتتراوح اسعارها بين 100 إلى 2000 دولار بشكل سنوى.

وهذه الخطوة تأتي من جوجل، استعدادا لإغلاق الخدمة بشكل نهائى خلال 1 أبريل 2018، مع ملاحظة أن الخدمة تكون محدودة بعدد معين من عمليات البحث بشكل سنوى، وفى حالة تجاوز هذا الحد يتم تحويل الخدمة إلى ما يعرف بـ Custom Search Engine هى نفس الخدمة تماما لكنها تعرض إعلانات نظرا لكونها مجانية.