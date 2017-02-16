جوجل يتلقى طلبًا بحذف مليارات المواقع.. منها البيت الأبيض وناسا

المواطن - وكالات

قالت شركة جوجل الأمريكية إنها تلقّت أكثر من مليون طلب بإزالة مواقع مختلفة خلال الأشهر الماضية، مع عدد طلبات خاص بإزالة عناوين URL يصل إلى 2.13 مليار، وهذا يشير إلى أن عدد طلبات الإزالة ارتفع بشكلٍ كبير عن العام الماضي.

ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى حقوق الملكية الفكرية التي ينتهكها الكثيرون، ونجاح الخوارزميات في إبلاغ جوجل تلقائيًا بالمحتوى الذي ينتهك حقوق التأليف والنشر.

وحصل جوجل على طلبات بإزالة مواقع مثل الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى تلقّي طلبات متكررة بإزالة محتوياتها، وليس هذا فقط، بل ضمّ التقرير العديد من الطلبات ضد مواقع عالمية شهيرة مثل موقع وكالة الفضاء ناسا، ونيتفليكس، وبي بي سي، وصحيفة نيويورك تايمز.