حادث مروري يصيب عدداً من طالبات جامعة الباحة

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

أُصيبت مجموعة من طالبات جامعة الباحة، صباح اليوم، في حادث مروري وقع للباص الخاص الذي يتولى نقلهن، نُقلن على إثرها لمستشفى الملك فهد وخرجن جميعاً عدا طالبة واحدة.

وقال الدكتور ساري الزهراني، المتحدث الرسمي لجامعة الباحة، ” وقع صباح اليوم الاثنين 23/ 5 (حدود الساعة 7،30) حادث مروري على تقاطع طريق المندق قرية نعاش لـ(باص خاص) لطالبات جامعة الباحة إثر توجهن إلى كلياتهن في “شهبة”، وتم نقلهن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة للاطمئنان على صحتهن، وقد نتج عن الحادث إصابة بعض الطالبات بإصابات خفيفة.

وفور تلقي الجامعة نبأ الحادث؛ قام مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الزهراني بزيارة الطالبات للاطمئنان عليهن من قبل الأطباء المباشرين للحالات، والالتقاء بأولياء أمورهن.

وأردف: “تم بحمد الله خروج جميع الطالبات بعد الاطمئنان على صحتهن، وما عدا طالبة واحدة لا زالت تتقلى العلاج إلى ساعة إعداد هذه الخبر، وستتابع إدارة الجامعة حالة الطالبة من خلال الفريق الطبي المباشر للحالة، والتواصل مع ولي أمرها للاطمئنان على صحتها”.

نسأل الله تعالى أن يشفيها، وأن يلبسها لباسَ العافية إنه على ذلك قدير، كما نسأله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.