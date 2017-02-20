حارس النصر يواجه انتقادات جماهير العالمي !

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، غضب وانتقادات جماهير نادي النصر تجاه الحارس عبدالله العنزي، بعد غيابه عن تدريبات الفريق النصراوي أمس الأحد، اعتراضاً على قرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على الحارس وليد عبدالله خلال مباراة الأهلي الماضية في الجولة 19 من دوري جميل.

وكانت مصادر نصراوية قد أكدت أن الجهاز الفني للنصر أبلغ العنزي بتواجده على دكة الاحتياط في لقاء الأهلي بعد نهاية تدريب الأربعاء الماضي، مما جعل العنزي يغيب عن التدريب يوم الخميس الماضي، والذي سبق المغادرة إلى جدة بساعات قليلة.

وطالب النصراويون إدارة النادي بالتعامل بحزم وصرامة مع العنزي، مؤكدين أنه لاعب محترف، ويجب عليه الانصياع لقرارات الجهاز الفني، والاهتمام بتطوير مستواه لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.

والجدير بالذكر أن وليد عبدالله قد قدم مستوى مميزاً خلال مباراة الأهلي، مما جعله ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقدمة من تطبيق النصر، وتسلم الحارس الجائزة قبل انطلاقة تدريب أمس الأحد من المدرب كارتيرون.