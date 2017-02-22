حالة إنسانية.. طفل سوري يعاني من أورام مرعبة ينتظر علاجه لدى الحرس الوطني

المواطن ـ الرياض

ناشد الممثل فايز المالكي، وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، إنقاذ حياة طفل سوري، يحتاج إلى العلاج في مستشفى الحرس الوطني.

وتبنى أكثر من 5000 مغرّد عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الحالة، سائلين المولى أن تصل بأسرع وقت إلى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله، مؤكّدين أنّه أهل لها، ولإنقاذ الطفل من معاناته.

واتّفق المغرّدون أنَّ الحالات الإنسانية لا تعرف جنسية، فلا فرق بين السعودي وسواه أمام المرض، مؤكّدين أنّهم “على ثقة إذا وصل الأمر للأمير متعب انتهت معاناة هذا الطفل المأساوية”، متناقلين الصورة التي توثّق الحالة المأساوية التي عليها الطفل، والأورام التي أرهقت جسده الصغير.

وأبرز المواطنون، أنَّ المرض، ليس ابتلاء للمريض وحده، بل هو ابتلاء لأسرته وللمجتمع الذي يعيش فيه، مشيرين إلى أنَّ الحالة التي وصل إليها الطفل، تدمي القلب، مستغربين تفاقهما إلى هذا الوضع الذي أصبحت عليه، في غياب الأطباء.