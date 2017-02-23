حاول الزواج منها ففشل فقتلها طعناً ثم صرخ لإنقاذها!

المواطن - وكالات

قتل شاب قطري الفتاة التي أحبها وتحدى والده وأسرته للزواج منها.

وقصة الحادث غريبة بعض الشيء، خاصة وأن الشاب دخل في نقاش حاد مع الأسرة التي رفضت هذا الزواج لكون تلك الفتاة مطلقة ولديها بنتين.

وبحسب “الشرق” القطرية، يعمل المتهم موظفاً عاماً، وتقدم لخطبة “الفتاة” التي كانت قد تزوجت قبله وأنجبت بنتين، وحاول إقناع والدها بالزواج، ووافق مبدئياً على الفكرة، لكنه طلب حضور أسرة الشاب للتقدم إليها بطلب رسمي، وعندما حدّث والده وأسرته عن الأمر رفضوا وحدثت بينهم مشادات كلامية.

وبعد رفض متكرر من والد الشاب على هذا الزواج ورفضه الذهاب مع ابنه للتقدم للفتاة، حاول الشاب إقناع أسرة الفتاة بقبول الزواج بدون وجود والده معه.

ولكن بعد أن فشل الشاب في ذلك طلب لقاء الفتاة، ودار بينهما نقاش حاد، فأخرج الشاب سكيناً كانت بحوزته وانهال على الفتاة بالطعن، وبعدما أنهى حياة “محبوبته” أخذ يصرخ في المكان لإنقاذها.