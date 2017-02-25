حبس أمريكي قطع خنصر امرأة ووضعه في الثلاجة لطهوه وأكله!

المواطن - وكالات

حُكم بالسجن لـ 3 سنوات ونصف السنة على أمريكي قطع خنصر امرأة بساطور، وحاول كيّ الجرح بآلة لحام خلال مراسم لإحياء ذكرى رفيق لهما من عشاق فريق موسيقى الهيب هوب.

و”جوناثان شراب” شاب من ولاية ويسكونسن، وعمره 25 عامًا، ومعه 3 آخرين أقاموا “مراسم شعائرية” في منزله من أجل رفيق من المولعين بفرقة (إنسين كلاون بوسي) كان قد توفي عام 2015، حسبما أوردت قناة محلية تابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية نقلًا عن شكوى قضائية رفعتها الولاية.

وخلال شعائر إحياء ذكرى الرفيق، أحدث جوناثان جرحًا غائرًا في ذراع المرأة، وجمع دمها في كوبٍ وشربه، ثم قطع خنصر يدها اليمنى بأكمله.

وبحسب الشكوى التي رفعتها الولاية كما أوردت القناة الإخبارية، وضع جون الإصبع في برّاده (ثلاجته) إذ كان ينوي أن يطهوه ويأكله.