حبس “الرجل العنكبوت” 8 أعوام بسبب سرقة 5 لوحات

المواطن - وكالات

أمرت محكمة فرنسية بحبس مجرم يحمل لقب “الرجل العنكبوت” 8 أعوام لسرقته خمس لوحات تقدر قيمتها بما يصل إلى مئة مليون يورو (106 ملايين دولار) من متحف في باريس.

وبحسب رويترز، قال فيران توميك (49 عاماً) للمحققين إنه اقتحم متحف الفن الحديث في مايو 2010 بنية سرقة أعمال للفنانين فرناند ليجيه وأميديو موديلياني.

وعندما دخل المتحف اكتشف توقف نظام الإنذار فقرر زيادة الغلة بسرقة أعمال للرسامين بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وجورج براك.

وأدين توميك في السابق في 14 قضية سرقة مجوهرات وأعمال فنية وعرف عنه رشاقته في تسلق الجدران لاقتحام الشقق وهو سجل منحه لقب الرجل العنكبوت.