حبس بدور ناجي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الدعارة.. 500 دولار أسقطتها

المواطن - القاهرة

أمرت نيابة الدقي في مصر بحبس الفنانة بدور ناجى وفتاة أخرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الدعارة.

وبدور ناجي ممثلة لها العديد من الأعمال الفنية المصرية، ولكنها بحسب تحقيقات النيابة أنشأت صفحة مع صديقتها على الإنترنت للاتفاق مع راغبي المتعة الحرام على ممارسة الرذيلة مقابل 500 دولار لكل واحدة منهما.

وأوضحت التحريات أنه تم تجنيد أحد المصادر السرية، الذي تواصل مع بدور ناجي وصديقتها، وأبدى رغبته في مقابلتهما لممارسة الرذيلة، واتفق معهما على المقابل المادي، وبالفعل تم استدراجهما إلى المكان المتفق عليه بأحد الشوارع، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهما”.