حدث استغل وقت الصلاة لسرقة بقالة في جازان .. هنا تفاصيل الحادثة

المواطن – جازان

تمكنت شرطة جازان من ضبط أحد اللصوص بعد أن أقدم على سرقة مبلغ ثمانية آلاف ريال وبطاقات شحن من داخل بقالة بإحدى القرى بعد أن نهج أسلوباً مغايراً تمثل في دخوله إلى البقالة قبيل أذان العشاء والاختباء داخلها، وحين انتهت الصلاة وفتح باب المحل تسلل خارجاً منها مستغلاً دخول الزبائن ولاذ بالفرار.

إلا أنه من خلال إجراءات الاستدلال اللازمة وجمع المعلومات تم ضبط اللص وهو حدث صغير، وإحالته إلى الجهة المختصة حيث اعترف بما اقترفه من جرم.

وفي هذا الصدد تؤكد شرطة منطقة جازان على أهمية دور الأسرة في حماية أبنائها والحفاظ عليهم من قرناء السوء الذين يسهمون في الزج بفلذات الأكباد في مستنقع الجريمة طمعاً في المال.