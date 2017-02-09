حريق هائل يلتهم مصنع سامسونج بالصين بسبب البطاريات

المواطن – وكالات

تسببت بطاريات هواتف سامسونج جلاكسي نوت 7 في انفجار هائل بمصنع في الصين، اليوم الخميس، مما تسبب في احتراق أجزاء من المصنع.

وذكر موقع “ديلى دوت” الأمريكي أن هناك حريقاً اندلع في أحد مصانع شركة سامسونج في تيانجين، الصين، مما تسبب في إثارة الذعر لدى العمال، واتفق رجال الإطفاء على أن البطاريات المعيبة هى السبب الرئيسى فى الحادث.

وتقول سامسونج إن الحريق اندلع في جزء من المنشأة التي تستخدم للنفايات الخاصة ببقايا التصنيع، والتي تضم على الأغلب بطاريات هاتف “نوت 7” المثيرة للجدل والتي سبق وقالت الشركة إنها وراء حوادث الانفجار التى أصابت الهواتف خلال الفترة الماضية.

وكتبت إدارة الإطفاء في “تيانجين” عبر موقعها على الإنترنت أن ما تسبب في اشتعال النار هي البطاريات الموجودة داخل الورش الإنتاجية والمنتجات نصف المصنعة، وفقاً لرويترز.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو تأثير كبير على عمليات المصنع، ولكن إدارة الإطفاء كانت مضطرة لإرسال 110 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 19 شاحنة لإخماده، وهو ما يدل على أن الحريق كبير.