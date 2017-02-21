حساب المواطن يطلق حساب خدمة العملاء على “تويتر”

المواطن - شريف النشمي - الرياض
أطلق برنامج “حساب المواطن” حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @Citizen_care، وذلك للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالبرنامج.
وغرّد الحساب قائلًا: “يسرّنا الآن خدمتكم، وتلقي جميع استفساراتكم عبر حسابنا الرسمي لخدمة عملاء برنامج (حساب المواطن)”.
ويعتبر هذا الحساب هو الثاني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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