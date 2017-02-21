حساب المواطن يطلق حساب خدمة العملاء على “تويتر”

الساعة 9:02 مساءً

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أطلق برنامج “حساب المواطن” حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ⁦@Citizen_care⁩، وذلك للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالبرنامج.

وغرّد الحساب قائلًا: “يسرّنا الآن خدمتكم، وتلقي جميع استفساراتكم عبر حسابنا الرسمي لخدمة عملاء برنامج ⁧(حساب المواطن⁩)”.

ويعتبر هذا الحساب هو الثاني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.