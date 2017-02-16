حساب #درع_الوطن توثيق دقيق لتضحيات جنودنا البواسل بكل اللغات

المواطن ـ زياد النفيعي – الرياض

لطالما بحثنا عمن يفسّر لنا المصطلحات العسكرية، ويقرأ لنا الأحداث الجارية، ويبيّن لنا ما هي قوّة الردع الحقيقية، تلك التي نرى نفوذها يمتد في كل أنحاء المملكة، يسدُّ الثغور ويدفع عنا شر كلِّ حاقد.

وعثرنا على ضالّتنا في حساب درع الوطن، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ليكون نافذتنا المطلّة على العمق العسكري، ليعرّف المواطنين والمواطنات بالمعدّات العسكرية التي تقتنيها القوّات السعودية، ومنها “صائدة الدبابات” الأباتشي السعودية، التي تتميّز بقدرة هجومية عالية، ولديها القدرة على المناورة، فضلاً عن رد الفعل السريع.

متابعات لحظية

يرصد الحساب لحظة بلحظة، أخبار القوّات السعودية، جوًّا وبرًا وبحرًا، حاملاً كل المعاني التي ترسّخ قيمة الأمن والأمان، في عهد خادم الحرمين الشريفين، وصوره التي تتجلى فيها القوّة السعودية، ومصدر فخره واعتزازه بجنود الوطن البواسل.

ويغرّد الحساب بالصور والفيديو، فضلاً عن الإنفوغراف، موثقًا أهم الأحداث، والتضحيات التي يبذلها حماة الوطن، في سبيل رفعة الأمّة.

نافذة للعالم

واعتمد درع الوطن التغريد بالعربية والإنجليزية والفرنسية، ليتحوّل إلى نافذة عالمية على القوّات السعودية، التي تضمن السلام وفي الوقت نفسه مستعدّة للوقوف في وجه كل معتد باغ.

ووثّق الحساب دور المملكة، في الحرب التي يشنّها التحالف الدولي على تنظيم “داعش” الإرهابي، فضلاً عن دورها الإغاثي، الذي تؤدّيه بالتزامن مع العمليات العسكرية، كاتّخاذ تدابير وقائية لحماية الأطفال، وما تقوم به في إطار عمليات “إعادة الأمل” في اليمن.

الأيادي البيضاء

ويرصد الحساب أيضًا جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العسكرية والإغاثية، ومجموعات العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك التحالف العسكري الإسلامي.

يذكر أنَّ الحساب انطلق في فبراير من العام الماضي، وحظي بمتابعة أكثر من ربع مليون مغرّد عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، خلال عام واحد.