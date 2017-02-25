“حظر ترامب” يدفع المحجبة الوحيدة في البيت الأبيض إلى الاستقالة

المواطن - وكالات

كشفت مجلة “أتلانتك” الأمريكية عن أن المحجبة الوحيدة في البيت الأبيض قدمت استقالتها بعد 8 أيام من تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه رئيسًا.

وقالت الموظفة “رومانا أحمد” -التي كانت تعمل في البيت الأبيض منذ عام 2011 في مجلس الأمن القومي- إنها كانت تعمل في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولم تشعر في يومٍ من الأيام بعدم الترحيب، مضيفة أنها أرادت الاستمرار في وظيفتها من أجل أن تحاول تغيير النظرة السلبية للإسلام والمسلمين في داخل الإدارة الجديدة.

وأوضحت أنها بعد قرار الرئيس ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، شعرت بالإهانة، وقالت لزملائها إنه عليها المغادرة لأن الاستمرار في العمل مع هذه الإدارة يُعتبر إهانة للتاريخ العظيم للدولة الأمريكية.

وفي توضيح أسباب تركها عملها في البيت الأبيض، قالت إنها تأمل في أن يكون الكونجرس مستعدًا لمواجهة كل التداعيات التي ستنجم عن قرارات الإدارة الجديدة.

وأشارت إلى أن أبويها مهاجران من بنجلاديش، وأنها وُلدت في الولايات المتحدة، ولم تشعر يومًا بمثل ما تشعر به الآن من تهديدٍ لهويتها الدينية التي حافظت عليها مع أسرتها التي كافحت حتى نالت فرصتها في أمريكا.