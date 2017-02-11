حفل برنامج التميز التعليمي الأول من نوعه في رفحاء الإثنين القادم

المواطن - رفحاء

تستعد مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية في محافظة رفحاء للإعلان عن الفائزين في برنامج التميّز التعليمي للمعلمين تحت شعار “بكم نرتقي” الذي يعد الأول والأضخم من نوعه في المنطقة، حيث يتنافس الكادر التعليمي والإداري في المدرسة لحصد أحد المراكز الأربعة الأولى التي تتيح للفائز العديد من الحوافز، والجوائز، والمزايا وفق معايير أُعدت لذلك.

وسيقام حفل التكريم على شرف محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع، وذلك يوم الإثنين القادم، عند الساعة ١٠:٣٠ صباحًا، في مقر مدرسة عمرو بن العاص في حي المحمدية.

والجدير بالذكر أن البرنامج يقام على مدار السنة، ويقسّم إلى ٤ دورات وكل دورة مدّتها شهرين، ولكل دورة فرسانها الأربعة، كما يحظى البرنامج بدعم ورعاية من د. ياسين العلاوي ومجمع مزايا لمار الطبي.