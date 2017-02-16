حقيقة تأجيل مباراة الهلال والخليج !

المواطن ـ محمد سلام



يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز هطول أمطار غزيرة قبل انطلاق مباراة فريق الهلال أمام ضيفه الخليج في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

وترددت أنباء قوية تفيد بأن اللقاء قد يتم تأجيله إلى عصر الغد بسبب هطول الأمطار، وتأثر أرضية الملعب، بالإضافة لتوقعات الأرصاد الجوية بهطول أكثر في الساعة الثامنة.

وأوضحت مصادر صحيفة “المواطن” أنه وحتى الآن لا تأجيل للقاء، وأن اتخاذ القرار سيتم عن طريق حكم اللقاء السويدي “أندرياس إيكبيرغ”، بعد معاينة أرضية الملعب والأجواء.

هذا وكان مسؤول مجلس الجمهور الهلالي ياسر الطلاسي قد وجه جمهور الهلال للانتقال من الدرجة الثانية إلى الأولى نظراً لغزارة الأمطار.