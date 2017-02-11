حقيقة رفع فيتامين (د) خلال أسبوع بتناول التين وزيت الزيتون

المواطن – شريف النشمي – الرياض

نفى الدكتور فهد الخضيري المتخصص بأبحاث المسرطنات ما تم تداوله من تعويض فيتامين “د” خلال أسبوع من خلال تناول التين المجفف وزيت الزيتون، مؤكدًا أن هذه المعلومة ليس لها أي أساس علمي ، ولم تثبت بالتجربة ولا بالنشرات العلمية.

وقال الخضيري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “‏ما يتم تداوله عن وصفة زيادة فيتامين “د” في أسبوع بتناول التين والزيتون ليس له أي أساس علمي ولم يثبت ذلك لا بالتجربة ولا بالنشرات العلمية”.

من جانب آخر أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وسطوة الشرايين والتصوير النووي والطبقي للقلب الدكتور خالد النمر ما ذكره الخضيري عن عدم صحة هذه المعلومة .

وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن معلومة التين وزيت الزيتون: “‏رغم انتشارها في الواتس فهي غير صحيحة حيث تركيز فيتامين “د” في كوب حليب أكثر منه في 149 جم تين مجفف!! ‏وتركيزه في كبسولة (400 I.U) أعلى منهما معاً”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً يؤكد أن استخدام التين وزيت الزيتون لمدة أسبوع يرفع نسبة فيتامين “د” في الجسم إلى نسبة عالية ؛ بحيث يتم وضع التين المجفف في وعاء زجاجي مليء بزيت الزيتون ويؤخذ منه كل صباح لمدة أسبوع وسوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة فيتامين “د” في الجسم إلا أنه تم نفي صحة هذه المعلومة .