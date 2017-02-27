حكم مباراة ريال مدريد وفياريال يشعل الجدل !

المواطن ـ وكالات



تناولت الصحف الرياضية الإسبانية، صباح اليوم، بإسهاب تصريحات رئيس نادي فياريال، فرناندو رويغ، بعد اللقاء الذي انهزم فيه فريقه أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لاثنين، والتي لمّح فيها إلى تسلم حكام المباراة لهدايا من ريال مدريد مقابل دعمهم له، وخاصة بعد إعلانهم لركلة جزاء مشكوك في صحتها، منحت التعادل للفريق الملكي.

والتقطت فعلاً عدسات المصورين الإسبان حكم المباراة عند مغادرته للملعب، وهو يحمل أكياساً بها شعار ريال مدريد دون أن يعلم أحد ما بداخلها، غير أن اللجنة التحكيمية بالاتحاد الإسباني قللت من الجدل الدائر، قائلةً إن هذه الهدايا ليست ذات قيمة مالية كبيرة، فهي تضم أقلاماً وإكسسوارات عليها شعار النادي.

من جهتها، دافعت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد، عن حكم المباراة، موردة تصريحات لحكام سابقين أكدوا على أن الحكام الإسبان اعتادوا تسلم وقبول هذه الهدايا البسيطة، يقدمونها لأبنائهم وأقاربهم، واصفة ذالك بكونه التفاتة طيبة ودبلوماسية من ريال مدريد.

أما في إنجلترا، فقد انتقدت صحيفة “ذي سان” في ملحقها الرياضي، قبول حكام المباراة لهدايا كيفما كانت، من أحد طرفي المباراة التي حكموها، سواء قبل أو بعد المقابلة، لأن ذالك قد يؤثر ولو بقليل على أدائهم فوق رقعة الملعب.