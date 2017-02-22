خادم _الحرمين يرعى المهرجان السنوي لسباق الخيل على كأس المؤسس

المواطن – واس

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية- بمشيئة الله تعالى -، مساء السبت المقبل، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية الذي خصص له الشوط العاشر من السباق .

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، عن بالغ الاعتزاز والتقدير برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تأتي تأكيداً على حرصه على إبراز هذه الرياضة الأصيلة .

ورحب سموه، بتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذا الحفل الكبير، الذي يعد دعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالصورة المشرفة، ومنوهاً بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من مقامه الكريم مما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصلية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وعدّ سموه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية، مؤكداً أن رعايته لمناسبات الفروسية اليوم امتداداً لذلك الدعم، حيث كان – أيده الله – عضواً في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية عام 1385هـ، وما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى شرفنا بالرئاسة الفخرية للنادي وهو الداعم والموجه الذي يحرص دائماً على أبنائه في وسط الفروسية .

من جهته، رفع المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشكر والامتـنان لخـادم الحـرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرصه الدائم على دعم هذه الرياضة الأصيلة.

وقال: إن نادي الفروسية وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة والاستعدادات التي من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف بمشيئة الله، مشيراً إلى أن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائماً بهذه الرعاية الكريمة في إطار ما تلقاه من دعم متواصل من قيادتنا الرشيدة.

وبيّن المزروع أن برنامج السباق يتكون من عشرة أشواط وهي على النحو التالي :

الشوط الأول: على جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر .

الشوط الثاني: على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله (صنيتان) – رحمه الله – ومسافته 2400 متر.

الشوط الثالث: على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري – رحمه الله – ومسافته 2400 متر .

الشوط الرابع: على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان – رحمه الله – ومسافته 1600 متر .

الشوط الخامس: على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان – رحمه الله – ومسافته 2000 متر .

الشوط السادس: على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل – رحمه الله – ومسافته 1400 متر.

الشوط السابع: على جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر.

الشوط الثامن: على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي – رحمه الله – ومسافته 1800 متر .

الشوط التاسع: على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر.

الشوط العاشر والأخير على كأس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – (الفئة الأولى)، ومسافته 1600 متر .