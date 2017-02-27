خادم_الحرمين : العلاقات السعودية الماليزية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

أكد رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصف العلاقات السعودية الماليزية أنها في أعلى مستوياتها على الإطلاق مقارنة بأي وقت مضى.

وقال رئيس وزراء ماليزيا إن الملك سلمان أكد عمق العلاقات الثنائية خلال الاجتماع المشترك الذي جمعهما اليوم في ماليزيا خلال اليوم الثاني للزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين والتي تستغرق 4 أيام.

وأضاف رئيس وزراء ماليزيا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية الرسمية أن خادم الحرمين الشريفين، استخدم مصطلح “أعلى من أي وقت مضى أو أفضل من أي وقت مضى” في وصفه للعلاقات التاريخية التي تربط الدولتين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس وزراء ماليزيا في اليوم الثاني لزيارة الملك سلمان ضمن الجولة الآسيوية الكبرى التي ستضم عدة دول آسيوية أخرى.

وقد وصل خادم الحرمين إلى قصر سراي بيردانا، مقر رئيس وزراء ماليزيا في العاصمة الإدارية بتروجايا، وعقد اجتماعاً خاصاً مع رئيس الوزراء الماليزي قبل انضمام وفدي البلدين.

وشهد خادم الحرمين بعد ذلك توقيع 4 مذكرات تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتعليم والاقتصاد والتوظيف والموارد البشرية وتبادل الأخبار بين المملكة وماليزيا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى ماليزيا أمس في زيارة تستغرق أربعة أيام ضمن جولته الآسيوية الكبرى التي ستتضمن عدة دول من بينها الصين واليابان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.