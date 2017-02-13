خالد الفيصل لولي العهد : جائزة “جورج تينت” تقديراً لجهودكم الموفقة

المواطن – مكة المكرمة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، باسمه وباسم أهالي المنطقة ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بمناسبة تسلّم سموه ميدالية «جورج تينت» التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية موجهة لسمو ولي العهد: ” يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة تهنئة سموكم بتسلّم ميدالية «جورج تينت» من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ، تقديراً لجهودكم الموفقة في العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، والإسهامات غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: ” أبارك لسموكم هذا التكريم الذي يضاف لإنجازات قيادتنا الرشيدة ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق سموكم لخدمة الدين والمليك والوطن ، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمدّ الله في عمره “.