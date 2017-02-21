خالد الفيصل يكرم موبايلي كأفضل 100 علامة تجاريّة

المواطن – الرياض

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” لتبوئها مرتبة متقدمة ضمن أكثر 100 علامة تجارية رواجًا بالمملكة وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك خلال تكريم مؤسسة عسير للصحافة والنشر وبمبادرة من صحيفة (الوطن) لأفضل 100 علامة تجارية بالمملكة في كل قطاعات المال والأعمال في حفل أُقيم مؤخرًا بمحافظة جدة، حيث تسلم درع التكريم نيابةً عن موبايلي المهندس مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي.

وشهد الحفل حضوراً لافتًا من قطاع الأعمال السعودي، حيث تم تكريم مسؤولي وممثلي القطاعات الحائزة على أفضل علامة تجارية وبحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر الأمير بندر بن خالد الفيصل وعدد من المسؤولين وكبار الاقتصاديين ورجال المال والأعمال من داخل المملكة وخارجها.

وقد تم اختيار العلامات التجارية الفائزة وفق دراسة علمية مستفيضة أجرتها الصحيفة بالتعاون مع شركة أبسوس للدراسات والأبحاث بناء على منهجية علمية ومسوحات ميدانية دقيقة.

وتتمتع موبايلي بعلامة تجارية قوية ارتبطت بكسر احتكار سوق الاتصالات بالمملكة، استطاعت العمل على تطوير المنافسة في القطاع خلال عشر سنوات قضتها الشركة في السعودية. وهو ما جعل قطاع الاتصالات بالمملكة من أبرز قطاعات الاتصالات بالمنطقة من خلال طرح أحدث وآخر التقنيات والمنتجات أولاً بأول.