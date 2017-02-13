خبراء الأرصاد : الأحوال الجوية في المملكة غير مستقرة لهذا السبب

المواطن – الرياض

توقّع خبراء الأرصاد في مركز طقس العرب استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة الاثنين، في أجزاء من وسط وشرق البلاد، والتي تترافق بهطول زخات من الأمطار المصحوبة بالرعد في بعض المناطق، في حين، تتجه الأجواء غير المستقرة مع ساعات المساء نحو جنوب المنطقة الوسطى.

وكانت هيئة الأرصاد السعودية قد توقعت تكوّن السحب على مناطق الرياض – الشرقية تشمل الأجزاء الجنوبية منها كذلك على مرتفعات (عسير- الباحة – جازان – نجران – مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الشرقية منها ويتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.

وتشهد الرياض حالة جوية مطرية خلال الساعات الأخيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية.

ووثق المواطنون أمطار الرياض بالفيديو والصور بعد أن أظهرت الأجواء الجميلة، وتبادلوا المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.