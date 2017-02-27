خدمة جديدة “صوتية” لجوجل على أندرويد

المواطن - وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن أن خدمة المساعد الرقمى الصوتى لجوجل ستكون متاحة قريبا على الأجهزة التى تعمل بأحدث النسخ من نظام أندرويد.

والخدمة حتى الآن – التى تشبه خدمة سيرى التى تعمل على هواتف آيفون – ليست متاحة إلا على أجهزة “بيكسل” التى تصنعها جوجل، وهى تسمح لمستخدميها بالتواصل مع التطبيق صوتيا وتوجيه أسئلة لتلقى الرد عليها.

وقالت جوجل إن الخدمة ستكون فى البداية متاحة للمتحدثين باللغة الإنجليزية فى الولايات المتحدة على أن يتبع ذلك تحديث للناطقين باللغة الإنجليزية فى أستراليا وكندا وبريطانيا ثم ستتبع ذلك تحديثات لباقى اللغات.