خطأ طبي بمستشفى شقراء العام يدخل مولوداً ثلاجة الموتى

المواطن – الرياض

تسبب خطأ طبي بمستشفى شقراء العام في وفاة مولود وذلك بسبب أن الطبيب المختص بحالة المرأة رفض إجراء عملية قيصرية لها حيث أخذت بالمخاض في غرفة الولادة أكثر من عشر ساعات حتى توفي الجنين .

وقال والد الطفل المتوفى سعد العتيبي إن زوجته بدأت تراجع المستشفى منذ فترة حملها وتقرر لها أثناء المتابعة أن الولادة ستكون قيصرية بإجراء عملية والعلم عند الله ، وعندما أحست بالولادة ذهبت للمستشفى بقسم الطوارئ الساعة العاشرة صباحاً وأدخلت غرفة الولادة وبدأ الطلق بها وبدأت تتألم تألماً غير معتاد وطُلب من الطبيب المختص – وهو من جنسية عربية – إجراء العملية للأم ورفض رفضاً قاطعاً وبدأ بسحب الطفل ولم تفلح المحاولات وعندما شارفت الأم على الوفاة وبدأت تفقد وعيها قام بإجراء العملية لها الساعة التاسعة والنصف ليلاً وتم استخراج الطفل شبه متوفى .

وقال الأب المكلوم: أدخل ابني الحضّانة فوراً وبدأ يتشنج وبقي على التنفس الصناعي ورغم محاولات المستشفى إنقاذه إلا أنه فارق الحياة صباح السبت الساعة الواحدة والنصف .

وطالب العتيبي وزير الصحة بمحاسبة الطبيب المختص والمتسبب في وفاة ابنه واتخاذ الإجراء المناسب والفوري معه لكي لا يتسبب في وفاة أبنائنا وفلذات أكبادنا .

الجدير بالذكر أن مستشفى شقراء قام بإرسال حالة عاجلة يوم الثلاثاء لنقل الطفل وتعذر نقله لعدم وجود سرير .

والد الطفل استغرب رفض حالة ابنه رغم أنها حرجة ورفض استلامه حتى حضور الطب الشرعي ؛ وما زال الطفل بثلاجة الموتى حتى إعداد هذا الخبر‎.