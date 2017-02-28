خطة هزيمة داعش تدخل “البيت الأبيض”

المواطن - وكالات

كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن أن البيت الأبيض تسلّم خطة أولية -تم وضعها بقيادة الوزارة- لهزيمة تنظيم داعش، وأن وزير الدفاع جيم ماتيس سيطلع مسؤولين بالإدارة عليها في وقتٍ لاحق.

وأبلغ الكابتن جيف ديفيز، المتحدث باسم البنتاجون، الصحفيين بأن الخطة هي إطار عمل لخطةٍ أوسع، وتتناول أنشطة داعش في مختلف أنحاء العالم، وليس في العراق وسوريا وحسب.

وأكد ديفيز أن الخطة ستحدّد ما يمكن فعله لهزيمة داعش، حيث وصفها بأنها ستقود إلى هزيمةٍ سريعة للتنظيم، مضيفًا أن ماتيس سيعرضها على أعضاء بالإدارة الأمريكية في وقتٍ لاحق، الإثنين.