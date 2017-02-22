خطط واستراتيجيات عدة ضمن الاجتماع الثالث للعمل التطوعي بدول الخليج

المواطن - عبد الله النخالي

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الاجتماع الثالث للّجنة الدائمة للعمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، بالكويت، وبدأ الاجتماع بكلمةٍ لمدير إدارة الشباب والمتطوعين بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، الدكتور مساعد العنزي، الذي أكد على أهمية العمل التطوعي من خلال مساهمة الفرد في خدمة مجتمعه ووطنه بدون مقابل، وتوفير الفرصة المناسبة لكل فرد لتأدية الخدمات، والمساهمة في الأعمال، والمشاركة في اتخاذ القرارات.

وذكر العنزي أن للعمل التطوعي مزايا عديدة، ومنها إكساب المتطوعين خبرات ميدانية وإدارية في العمل الخيري والتنظيمي، وتوجيه الطاقات البشرية لصالح المجتمع من خلال بناء فريق العمل، وتطوير الذات في جوانب متعددة تعود بالخير والنفع له ولمجتمعه المحيط من حوله.

وأشار العنزي إلى أن العمل التطوعي نجح في دول مجلس التعاون، وهناك العديد من التجارب التي يمكن الوقوف عليها في العمل التطوعي، وخصوصًا مجال العمل الإغاثي الدولي.

وناقشت اللجنة مسودة مشروع اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي المشترك بدول المجلس التعاون، وستضع اللجنة تصورًا ومشروعًا لمسودة (جائزة تحفيز العمل التطوعي) في الهيئات والجمعيات الخليجية، بالإضافة إلى بحث آلية عمل فريق العمل التطوعي الخليجي المشترك.

وناقشت اللجنة أيضًا جائزة (تحفيز العمل التطوعي)، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل الملتقى الخليجي السنوي الأول للعمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية التي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الشهر المقبل، في أبو ظبي.

واستعرضت اللجنة خطط واستراتيجيات استقطاب الشباب كمتطوعين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية، والاطّلاع على التجربة المميزة لجمعية الهلال الأحمر الكويتية في هذا المجال.

وستضع اللجنة مقترحاتها والبرامج المشتركة التي ستنظمها جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية لاحتفال الهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية، في 5 ديسمبر الماضي، بفعالية اليوم العالمي للتطوع تحت شعار موحد، والعمل على زيارة المرضى في المستشفيات.

وسترفع توصياتها لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ 13 في البحرين، في مارس المقبل.

