خميس والسويد ومانع ومهند والزيلعي أبرزهم.. الجنوب منبع النجوم الدوليين

المواطن ـ عيسى الشقيقي

اشتهرت المنطقة الجنوبية ببروز العديد من النجوم الدوليين، وانتقالهم إلى أندية الممتاز، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجم نادي ضمك محمد السويد وشقيقه نجم نادي أبها إبراهيم السويد وكذلك خالد الزيلعي، وقبل ذلك النجم عامر مانع ومهدي الراقدي ومحمد أبو عراد والمرحوم عبدالله إدريس ولاعب نادي الشهيد بمحال عسير مهند عسيري وكابتن نادي التهامي بجازان على هادي ولاعب نجران الحسن اليامي وعلي ضاحي وعوض خميس وغيرهم، حيث مثّل هؤلاء النجوم أنديتهم ثم انتقلوا إلى أندية الدرجة الممتازة ومثلوا الأخضر خير تمثيل، ولا زالت المنطقة الجنوبية تعتبر واحدةً من أهم المناطق السعودية تفريخ ومنبع للنجوم بالرغم من عدم توفر الإمكانات المادية والمعنوية والإدارية والمنشآت وقصور إعلامي كبير.

ويتمنى العديد من كبار المتابعين الرياضيين من المنطقة أن تحظى الأندية باهتمام كبير من كل النواحي وأن تصبح أندية نموذجية تساهم في استقطاب أبرز النجوم إضافة إلى وجوب الاهتمام الإعلامي من كافة الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة وأن تودع المنطقة الإهمال في متابعتها من الجانب الإعلامي الذي يساهم في ارتقاء أي نشاط ويضع إصبعه دائماً على الجروح، خصوصاً أن المنطقة منجم ذهب للمواهب.