دبي تعاقب المفحّطين بتنظيف الشوارع

المواطن - وكالات

قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقاب مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة سيتي ووك في دبي قبل نحو أسبوع وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخل السيارة عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.

وأقدم المستهترون المتورطون في الواقعة على ارتكاب مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة “سيتي ووك” بدبي، حيث قام السائق بالدوران بالمركبة عدة دورات بسرعة كبيرة فيما يعرف بـ #التفحيط على الرغم من تواجد العديد من المركبات الأخرى وتواجد أسر ومشاة من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال.