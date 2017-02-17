دراسة: أبناء الأمهات الأكبر سنًا أكثر ذكاءً

المواطن – وكالات

قلبت دراسة حديثة الموازين، وذلك حين كشفت أن الأطفال الذين يولدون لأمهات أكبر سنًا يحرزون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء من أولئك الذين وُلدوا لأمهات أصغر سنًا.

وكانت دراسات قديمة قد أكدت أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عامًا أذكى من الأطفال الذين وُلدوا لأمهات أكبر بـ 10 سنوات، إلّا أن الدراسة الأخيرة عكست تلك النتائج.

وأجريت الدراسة الجديدة بواسطة مدرسة لندن للاقتصاد، ومعهد ماكس بلانك للبحوث الديمغرافية.

ودرس الباحثون بيانات من 3 دراسات طويلة الأجل في بريطانيا: دراسة تنمية الطفل الوطنية عام 1958، ودراسة الفوج البريطاني 1970، ودراسة فوج الألفية عام 2001، حيث تم اختبار القدرة الإدراكية للأطفال في سن 10 سنوات و11 عامًا.

ويذكر أن ذكاء الأطفال هو عامل جيني يتوارثه الأبناء عن أمهاتهم بنسبةٍ أكبر من الآباء، إذ إن الجينات التي تحدد ذكاء الأبناء تتركز في الكروموسوم الموجود منه 2 عند الأم، في حين يحمل الأب واحدًا منه فقط.