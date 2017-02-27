دراسة تنسف أهمية اختبارات الذكاء

المواطن:

أكّدت دراسة جديدة أن اختبار معدل الذكاء لدى الإنسان عبر الإنترنت (IQ) لا يعد مقياسًا دقيقًا لمعرفة مدى ذكاء الشخص.

وأبرزت الدراسة البريطانية -وفق صحيفة “الإندبندنت” البريطانية- أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم نسب عالية من الذكاء، لكنهم لا يستجيبون إلى سلوك الاختبارات عبر الإنترنت، وعلى النقيض، فهناك العديد من الأشخاص يتميّزون بالذكاء في التعامل مع هذا السلوك.

وقامت الدراسة باستخدام 12 مهمة معرفية متميزة تهدف إلى قياس التخطيط، والتفكير، والانتباه لقدرات الذاكرة العاملة، إذ قارنت نماذج من الأداء الفردي مع نماذج من التنظيم الوظيفي في الدماغ، مع الأخذ في الاعتبار الخلفية عن نمط حياة كل مشترك.

وأوضح مؤلفو الدراسة: آريان أوين، وبيث باركين، وروجر هايفيلد، وآدم هامبشاير أن: “هناك اختلاف بين شبكات الدماغ التي تتمتع بنسبٍ عالية من الذكاء”، مبرزين أن: “هذه الاختبارات لا تعطي القيمة الصحيحة للذكاء الذي يتمتع به الشخص، فلا يمكن تعميم هذه النتيجة على الجميع باختلاف اتجاهات وأنواع الذكاء الذي يتمتعون به، نظرًا لما يكتسبه المرء من طريقة نمط حياته”.

ويذكر أن IQ هي اختصار لكلمة Intelligence Quotient، أي معدل الذكاء ونواتج اختبارات الذكاء، طبقًا للاختبارات القياسية المصممة لتقييم الذكاء البشري.