دراسة.. حسّن حالتك النفسية بتناول الخضروات والفاكهة

كشفت أبحاث طبية عن أهمية وفعالية تناول الخضروات والفاكهة في توفير التوازن النفسي والوجداني، ومكافحة الاكتئاب في غضون الأسبوعين.

وأجرى الباحثون في جامعة أوتاجو الأمريكية أبحاثهم على أكثر من 171 بالغًا -تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عامًا- حول عاداتهم الغذائية، ليتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات لتقصّي آثار وجود حميات عالية من الفواكه والخضروات.

ولمدة أسبوعين، لوحظ أن الأشخاص الذين انتظموا في تناول الخضروات والفاكهة بشكلٍ طبيعي كانوا الأكثر قدرة على تذكّر الأشياء وقسائم المدفوعات الخاصة بينهم، فيما تم إعطاء وجبتين إضافيّتين يوميًا من المنتجات الطازجة كالجزر، وفاكهة الكيوي، والتفاح، والبرتقال، ولوحظ حدوث تحسّن ملموس في الحالة النفسية، والدوافع، وآلية التحفيز بين الأشخاص الذين تناولوا هذه الوجبات الصحية.