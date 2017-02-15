دراسة مكسيكية توضح ترتيب أسرع لاعبي العالم !

المواطن ـ وكالات



أفادت دراسة أجراها نادي باتشوكا المكسيكي لكرة القدم، أن مهاجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، هو أسرع لاعب كرة قدم في العالم بواقع 36.9 كلم في الساعة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وجاء في المركز الثاني الجناح الكولومبي لفريق فلامنغو، أورلاندو بيريو، بواقع سرعة 36 كلم في الساعة، وفقاً للدراسة المثيرة للجدل بسبب بياناتها، وجاء فيها مستوى بيل معادلاً لمستويات كبار العدائين مثل الجامايكي يوسين بولت.

وجاء ثالثاً الجناح المكسيكي الصاعد خورجين دامن بسرعة 35.2 كلم في الساعة، يليه الإكوادوري أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد بواقع 35.1 كلم في الساعة في المركز الرابع، ثم الغابوني بيير إيميريك أوبامبانغ، لاعب بروسيا دورتموند بواقع 34.6 كلم في الساعة في المركز الخامس.

فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز السابع بواقع 33.6 كلم في الساعة، بينما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز التاسع بواقع 32.5 كلم في الساعة.