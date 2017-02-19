درجات الحرارة تواصل الانخفاض وأمطار على هذه المناطق

المواطن – الرياض

تواصل درجات الحرارة تراجعها في العديد من مدن المملكة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة من المملكة.

وتوقع نظام الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على جدة، في حين تكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي.

وكانت الأرصاد توقعت أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة تمتد إلى منطقة نجران وكما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

كما توقعت الأرصاد تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الصقيع على المناطق الشمالية.

وتراجعت درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في كل من سكاكا وعرعر والقريات إلى ما دون الصفر في حين بلغت الصغرى درجتين في حائل و4 درجات في تبوك.