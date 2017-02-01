دعم المواطن نقداً الخطوة الأولى للترشيد

المواطن – الرياض

يعتبر حساب المواطن هو الخطوة الأولى على طريق الدعم الذكي، حيث سيتم دعم المواطن نقداً للمرة الأولى بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويهدف حساب المواطن إلى تلمس احتياجات المواطنين الأولى بالرعاية، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل مقدار الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، ومعدل الاستهلاك الرشيد.

وبدأت الأسر السعودية التسجيل في بوابة حساب المواطن بدءاً من اليوم الأول من فبراير، فيما بلغ عدد المسجلين أكثر من مليون شخص ينتمون إلى أكثر من 800 ألف أسرة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دشنت أمس البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وتم التسجيل فيه بدءاً من اليوم.

وأكد ماجد العصيمي، المشرف على حساب المواطن، أن عدد المواطنين الذين سجلوا في البرنامج حتى الآن أكثر من 800 ألف أسرة منذ إطلاق البرنامج مساء أمس.

وأضاف العصيمي أن 456 ألفاً أكملوا كل بيانات التسجيل، وهو ما يعادل أكثر من 10% من الأسر السعودية التي من المتوقع تسجيلها ضمن حساب المواطن.