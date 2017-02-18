دفاع خالد الدوسري يقدم مذكرة من 800 ورقة مدعومة بالتقارير والأدلة

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض

أعلن المستشار القانوني المهتم بقضية المعتقل السعودي خالد الدوسري، المحامي سعود بن قويد، أنَّ الادعاء الأميركي تقدم قبل يومين بمذكرة إلى القضاء الأميركي، طالب فيها بصرف النظر عن مذكرة فريق الدفاع الجديد عن المعتقل وتثبيت الحكم المؤبد.

وأبرز بن قويد، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه لا جديد في مذكرة الادعاء الأميركي، إذ إن مطالبته للقضاء تمثلت في صرف النظر عن مذكرة الدفاع الجديدة، وعدم إعادة المحاكمة، والتي تحددت في وقت سابق بنهاية شباط/فبراير الجاري”.

وأشار إلى أنَّ “المذكرة الخاصة بفريق الدفاع عن المعتقل تتجاوز الـ800 صفحة، مدعومة بتقارير وأدلة جديدة، بينما مذكرة الادعاء الأميركي لا تتجاوز الـ50 ورقة، وجميعها على طاولة القضاء، ومن المتوقع صدور القرار نهاية الشهر الجاري”.

وأوضح أنّه “يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأميركي أمام الاتهامات المزيفة من الادعاء الأميركي والتي تخالف المواد القانونية والإنسانية، وسوف نوضحها للرأي العام لاحقًا”.