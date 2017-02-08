دورات تدريبية ولقاءات حوارية في ملتقى حصين لتعزيز الأمن الفكري بجازان

المواطن – عمر عريبي – جازان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ملتقى ” حصين ” لتعزيز الأمن الفكري والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم الاثنين المقبل تحت شعار ” الأمن الفكري أمن لبلادي ” وذلك بقاعة السنة التحضيرية بجامعة جازان، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن الملتقى الذي يستمر خمسة أيام يهدف إلى الإسهام في تعزيز الأمن الفكري، من خلال ما يتضمنه دورات تدريبية ومحاضرات علمية ولقاءات حوارية إضافة إلى معرض مصاحب، ويشارك في تقديم فقرات الملتقى العلمية والثقافية عدد من المختصين في هذا المجال.