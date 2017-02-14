دوري أبطال أوروبا: لقاء ثأري بين برشلونة وباريس سان جيرمان

المواطن - الرياض

في قمة نارية على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس، يستقبل باريس سان جرمان نادي برشلونة الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري نُجُومُ أوروبا لكرة القدم.

ويأمل المضيف ومدربه الاسباني اوناي ايمري في قطع شوط كبير لفك عقدة النَّادِي الكاتالوني.

النادي الباريسي يخوض اللقاء منقوصا من خدمات لاعب الوسط الدولي الايطالي تياغو موتا الذي دافع عن ألوان برشلونة سابقاً ، بسبب الايقاف، لكن ايمري يملك الأسلحة اللازمة لتعويض غيابه في مقدمتها الدولي الواعد ادريان رابيو، اضافة إلى الأرجنتيني أنخل دي ماريا والوافد الجديد الألماني يوليان دراكسلر، إلى جانب تألق مهاجمه الدولي الأوغورياني ادينسون كافاني.

مدرب باريس سان جيرمان، اوناي ايمري: “كل مباراة، كل مواجهة، كل ما تفعله، هي تجارب تتعلم من خلالها أشياء ايجابية، ولكن أيضا بعض الأمور السلبية، أعتقد أنها لحظة مختلفة وفريدة من نوعها لدينا للاستمتاع وفرصة كذلك للإستمرار في التحسين.”

من جهته يعول برشلونة الذي لا يزال ينافس على الجبهات الثلاث، الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا، على الثلاثي الهجومي الضارب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

ولن يكون برشلونة فريسة للباريسيين على الرغم من تذبذب مستوى النادي نسبياً هذا الموسم. عودته الأخيرة في المنافسات المحلية وحجزه بطاقة خوض المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية للعام الرابع على التوالي على حساب أتلتيكو مدريد ، وسحقه مضيفه ومنافسه المستقبلي في النهائي ألافيس بستة أهداف في الدوري، ستزيد من عزيمته.

لويس انريكي، مدرب برشلونة:

“حتى ولو لعب ضدنا من قبل، فقد حاول دوما تعقيد الأمور في صفوفنا وهذا يسبب الكثير من الضغط، ستكون مباراة جيدة، أهدافنا لا تزال على حالها السيطرة على الكرة وخلق المزيد من الفرص عن طريق الهجوم.”

وفي مواجهة متكافئة نسبيا، يلتقى النادي البرتغالي بنفيكا مع بوريسيا دورتموند.

البرتغاليون يعلون على عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة الأولى على ملعب النور في لشبونة، خاصة وأن معنويات بوريسيا مهزوزة بعد الخسارة القاسية أمام دارمشتات صاحب المركز الأخير في الدوري.

النادي الألماني سيلعب كذلك من دون مهاجمه الألماني ماريو جوتزه بسبب الإصابة.

النادي الألماني يواجه فترة فشل وخسائر غير متوقعة عكس البدايات وسيكون عليه مهمة ثقيلة للغاية ذهابا وايابا امام بنفيكا فسيكون عليه الخروج بنتيجة ايجابية من لقاء الذهاب لضمان لقاء الاياب.