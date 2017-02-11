دوري_أبطال_العرب يعود من جديد لعشاق #الساحرة_المستديرة

المواطن - الرياض

يعود دوري أبطال العرب، مرّة أخرى ليلبي جماهير الساحرة المستديرة، من مدينة الإسكندرية المصرية، الصيف المقبل، بمشاركة ناديي النصر والهلال السعوديين، مع 7 من أكبر الفرق العربية المختارة من طرف الاتحاد العربي لكرة القدم، وفقًا للمعايير المناسبة لاختيار الأندية المشاركة في البطولة.

إضاءة جديدة بعد توقّف طويل:

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير تركي بن خالد، عن إقامة بطولة عربية مجمعة تضم تسعة من أكبر الفرق العربية المختارة من قبل الاتحاد العربي، عقب عقد اجتماع مع اللجنة التنفيذية للاتحاد، ناقش نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع رؤساء الاتحادات العربية في قارتي آسيا وأفريقيا، بغية الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم، مشيدين بالمباراة الودية بين المنتخبين الجزائري والفلسطيني.

وكشف أنّه من المقرر أن تستضيف مصر البطولة العربية، التي توقّفت في العام 2009م.، على أن تقام منافسات دور الـ32 والـ16 في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

عقوبة الانسحاب والمخالفات:

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد، عقوبة الفريق الذي سينسحب من بطولة دوري أبطال العرب، مبرزًا أنَّ “أيّة مخالفات أو انسحابات سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بالبطولات المحلية”، وأضاف “نحن لانزال في طور كتابة الاتفاقية مع الاتحاد الدولي، وحرصت أنا والمهندس هاني أبوريدة، على مقابلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، حتى يكون هناك تعاون”.

الأندية المشاركة:

وتشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال العرب، مجموعة من أندية النخبة، أبرزها الهلال والنصر من السعودية، والعين الإماراتي، والأهلي والزمالك من مصر، والنفط العراقي، والفيصلي الأردني، فضلاً عن مباراة فاصلة بين بطل موريتينا والمريخ السوداني.

ومضة تاريخية:

توّج الترجي التونسي، بلقب البطولة العربية الأخيرة، التي أقيمت في العام 2009، بعدما تغلّب في النهائي على الوداد المغربي بهدفين لهدف.

الأهلي فاز بلقب نسخة 1996 تحت مسمى بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، عقب فوزه على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدف

استحوذ الزمالك على اللقب العربي في نسخة 2003، تحت مسمى بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية، بعد تغلّبه على الكويت الكويتي بهدفين لهدف.

أول من أطلق فكرة “دوري أبطال العرب” كان رئيس القنوات الرياضية في شبكة راديو وتلفزيون العرب، محيي الدين صالح كامل.

تتلخص فكرة البطولة في تجميع 32 فريقًا من الدول العربية كافة، ويتم اختيارهم وفق حصولهم على بطولاتهم المحلية، يلعبون ذهابًا وإيابًا بنظام “خروج المغلوب”، حتى يصل فريقان للمباراة النهائية.