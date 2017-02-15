دي ماريا وكافاني يحتفلان أمام برشلونة !

المواطن ـ وكالات



لم يكن بمقدور اللاعبين الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والأوروغواياني إيدنسون كافاني، الاحتفال بيوم عيد ميلاديهما بطريقة أفضل من تلك، التي اختاراها لنفسيهما في مباراة فريقهما باريس سان جيرمان، أمام ضيفه برشلونة الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعبان ثلاثة أهداف في المباراة، التي انتهت لصالح الفريق الباريسي برباعية نظيفة.

وافتتح دي ماريا، الذي أكمل عامه التاسع والعشرين، التسجيل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 18 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء نفذها ببراعة من فوق الحائط البشري، لتسكن الكرة شباك الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، حارس برشلونة.

وفي الشوط الثاني، وبعد الهدف الذي سجله اللاعب الألماني جوليان دراكسل، أحرز النجم الأرجنتيني هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 55، عندما تسلم الكرة في ملعب المنافس وتوغل بين اثنين من مدافعي برشلونة ثم سدد بيسراه في الزاوية العليا لمرمى الفريق “الكاتالوني”.

ومن أجل أن يكتمل حفل الفريق الباريسي، انضم كافاني لمهرجان الأهداف، وسجل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة 72، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من زميله توماس ميونير قبل أن يسدد بقوة في شباك تيرشتيغن.

واكتملت فرحة باريس سان جيرمان، بفضل أعياد ميلاد نجميه الكبيرين والأهداف الغزيرة، التي أمطر بها شباك منافسه، والتي مهدت له الطريق ليضع قدماً في دور الثمانية من البطولة الأوروبية.