رؤية_السعودية_2030 في مناهج #جامعة_الملك_سعود

المواطن – حسن عسيري – الرياض

في خطوة هي الأولى من نوعها أدرجت جامعة الملك سعود رؤية المملكة 2030 في مناهجها، وذلك ضمن مقرر ريادة الأعمال بعمادة السنة الأولى المشتركة الذي يهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال وتوليد الأفكار الريادية ومهارات سوق العمل، علاوة على نشر ثقافة العمل الحر بين طلبتها لتؤهلهم للنجاح في تنفيذ المشاريع الريادية سواء المبتكرة أو المطورة.

وأكد مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن إدارة الجامعة حريصة على إدراج كل جديد ضمن مقرراتها التي تقدم لطلابها، وقال العمر: إن رؤية المملكة 2030 منجز وطني يفتخر به كل سعودي، مشيراً إلى أن الرؤية حملت العديد من الدلالات التي تؤسّس لمستقبل مشرق لبلادنا في الأعوام المقبلة بإذن الله.

وأكد العمر أن الرؤية جاءت لترسم مسيرة الوطن الاقتصادية والصناعية والإنتاجية حتى عام (2030) مركزة على نقاط القوة لدى المملكة لتعزيزها، مؤكداً أن تأهيل الشباب منذ وقت مبكر مرتكز أساسي، فالرؤية وضعت من أجلهم ومستقبلهم. كما أضاف العمر أن إرداج الرؤية في مناهج الجامعة خطوة من الخطوات العديدة التي تقوم بها جامعة الملك سعود، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت مكتباً خاصاً لتحقيق الرؤية وبدأت فعلياً في وضع الخطط التي سيتحقق من خلالها تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

من جهته أكد عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي الجهني أن العمادة بدأت منذ إقرار رؤية من قبل مجلس الوزراء على إدراج الرؤية في مناهجها، مشيراً إلى أن مقرر ريادة الأعمال، الذي يدرسه طلاب السنة الأولى المشتركة ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات، فقد تضمن المقرر بجلسته الرابعة “المملكة وريادة الأعمال” الحديث عن رؤية المملكة 2030 ومستقبل ريادة الأعمال، ضمن محورها الثاني “اقتصاد مزدهر” الذي يركز على دور ريادة الأعمال في تحقيق نقلة نوعية في تنويع القاعدة الاقتصادية لزيادة موارد المملكة غير النفطية، فكان الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب ومعارفهم ومساعدتهم في استكشاف فرص البيئة المحيطة بهم، وتحفيزهم على إنشاء وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، من خلال التركيز على التعليم والتدريب المستمر وتقديم معلومات ومهارات عملية تطبيقية لدراسة الجدوى وما يتعلق بها، علاوة على الأنشطة اللاصفية التي تربطهم بموقع الرؤية المخصص على الشبكة المعلوماتية.

وقال الجهني: إن العمادة بالإضافة إلى ذلك؛ فقد خصصت ركناً في مدخل العمادة يهدف إلى نشر محاور الرؤية بين طلاب السنة الأولى المشتركة بتزويدهم كتيبات ومطويات وملخصات لرؤية المملكة 2030.