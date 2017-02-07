رئيس الفلبين يعاقب 400 شرطي فاسد بطريقة مبتكرة

المواطن – وكالات

لجأ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لحيلة جديدة لمعاقبة رجال الشرطة الفاسدين الذين لا يمكن إدانتهم بشكل قانوني قاطع من خلال مستندات ومحاكمات قضائية تتعلق بتهم الفساد.

وقرر الرئيس الفلبيني إرسالهم إلى معقل المتطرفين في الجنوب المضطرب، وإلا سيتعين عليهم الاستقالة من العمل في جهاز الشرطة الذي تسببت له في الكثير من الحرج الدولي بسبب تزايد عدد القتلى في حربه على الإرهاب.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية وصف دوتيرتي لـ 400 رجل شرطة من رتب مختلفة كان يتحدث إليهم في القصر الرئاسي ويخضعون للتحقيق بسبب اتهامات بالفساد بأنهم حمقى ومغفلون وأنه سيرسلهم إلى منطقة باسيلان جنوب البلاد لقتال جماعة أبوسياف التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش المتطرف.

وقال لهم “سأرسلكم إلى باسيلان لتعيشوا هناك عامين. وإذا خرجتم منها أحياء فيمكنكم العودة إلى هنا ومن لا يرغب في ذلك فعلية الاستقالة من جهاز الشرطة”.