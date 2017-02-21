رئيس المنظمة العربية للسياحة يبحث التعاون المشترك مع وزير السياحة المصري

المواطن – الرياض

استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد بمقر المنظمة بجدة مؤخراً وزير السياحة المصري محمد يحيى راشد، والذي يزور المملكة حالياً للمشاركة في فعاليات انطلاقة المدينة المنورة كعاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017م.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك فيما بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة تتعلق بالتسويق والترويج من خلال فريق المنظمة للسياحة الإلكترونية لأنشطة السوشيال ميديا وللاستفادة أيضاً من الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بضمان الاستثمار، وإقامة مشروع القرية العربية بإحدى مدن الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية بالإضافة لإقامة مركز تدريب سياحي، بالإضافة لاقتراح عدة مشروعات صغيرة لتشجيع الشباب في العمل بها يمكن من خلالها تحقيق ذاتهم وتنميتها مما يحقق الهدف الاستراتيجى للمنظمة والذي يتعلق بتنمية المجتمعات المحلية من خلال إيجاد سياحة مستدامة.

من جهة أخرى شارك وزير السياحة المصري محمد يحيى راشد ورئيس المنظمة العربية للسياحة بتدشين فعاليات عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م بناءً على دعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث التقوا بسموه وبصاحب السمو الملكي الأمير. فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبعدد من وزراء السياحة المشاركين في الاحتفالية.

وقد أشاد الوزير المصري يحيى راشد بالجهود المتميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لتطوير قطاع السياحة في المملكة بصفة خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام من خلال تبنيه للمنظمة العربية للسياحة موضحاً بأنه سعيد باختيار المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م ومشيراً بأنه يجري التنسيق حالياً للإعداد لاحتفالية الغردقة عاصمة المصايف العربية لعام 2017م حيث تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة ومحافظة البحر الأحمر لوضع اللمسات النهائية لتدشين الاحتفالية بمدينة الغردقة.