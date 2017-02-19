رئيس النادي السعودي في ريدنق: المبتعثون جزء من الرؤية وحرصوا أن يطلقوا مبادراتهم

المواطن - الرياض

أطلق النادي السعودي في ريدنق مبادرة جديدة، وذلك بتصميم شعار النادي بمضمون للرؤية السعودية 2030 كأول مجموعة طلابية تطوعية تعمل على التغيير في دلالات شعارها في المملكة المتحدة، حيث عكفت إدارة النادي على تصميم الشعار عبر مجموعة طلابية، لتطلقه في ربعها الثاني من الدورة الـ ٣٦.

وأوضح رئيس النادي السعودي في مدينة ريدنق، عادل الغامدي، أن النادي عمل على تصميم الشعار والمتضمن رؤية 2030.

وأضاف الغامدي أن المبتعثين هم جزء من تلك الرؤية التي ستعمل على رسم مستقبل جميل ومشرق للوطن، حيث إن المبتعثين يدركون أهمية تلك الرؤية، فحرصوا على التعريف بها، وكذلك وضعوها شعارًا لهم في أعمالهم التطوعية في الأندية الطلابية، مشيرًا إلى إن النادي السعودي في ريدنج حرص أن يكون أول الأندية الطلابية في بريطانيا الذي يعمل على صياغة وتصميم شعار النادي، وذلك بدعمٍ وتشجيع من الملحقية الثقافية في لندن التي عملت على تشجيع المبتعثين والمبتعثات أن يكونوا جزءًا من تلك الرؤية في جميع نشاطاتهم الأكاديمية والتطوعية في بلد الابتعاث.

