رئيس النصر: سنوافق على بيع عوض خميس إلى الهلال.. بشرط !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أن العالمي حقق الأهم في مباراته أمام الوحدة بالفوز 2 ـ 1 ضمن الجولة 18 من دوري جميل، موضحا أن تغييرات المدرب باتريس كارتيرون حققت الانتصار وهذا هو المهم.

وفيما يتعلق بموقف اللاعب عوض خميس، أوضح: “قدمنا عرضنا لعوض خميس بحسب مانراه مناسب ولكنه رفض هذا العرض ووقع لنادي الهلال.. من الصعب أن أترك عوض خميس يلعب مع الفريق بعد توقيعه لنادي منافس”.

وأضاف كحيلان: “لم يصلنا أي عرض من الهلال لشراء المدة المتبقية من عقد عوض خميس ولا نمانع في ذلك إذا وصلنا عرض مناسب..حققت وعدي بأن أصبح احتياط النصر مطمع للفرق الكبيرة”.