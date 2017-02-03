رئيس النصر: وليد مطلب.. والأناكوندا يؤكد: سأكون عند حسن الظن

المواطن ـ محمد سلام

أبدى الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، سعادته بالتوقيع مع الحارس الدولي وليد عبد الله، لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن “الأناكوندا” من أفضل 3 حراس في المملكة، وأنه سيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كحيلان عقب التوقيع مع الحارس: “جميع الأندية تتمنى وجود وليد عبد الله ضمن صفوفها، ووليد من أفضل 3 حراس في المملكة”.

وأعرب وليد عبد الله عن فخره واعتزازه بارتداء شعار النصر، مؤكدًا على أنه سيكون عند حسن ظن الجماهير، وقال في تصريحاته عقب توقيع العقد: “أتمنى أن أقدم إضافة لنادي النصر داخل الملعب، وأشكرهم على إعطائي الثقة”.

وكانت الإدارة النصراوية قد وقعت عقدًا احترافيًا لمدة 3 مواسم مع الحارس الدولي وليد عبد الله عقب دخوله للفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب، وقدّمت إدارة العالمي للحارس 4 ملايين ريال سنويًا، على أن يلتحق بصفوف فريقه الجديد في فترة الانتقالات الصيفية.

