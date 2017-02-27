رئيس الهلال السابق يدعم الفريق قبل مواجهة الريان القطري

المواطن ـ محمد سلام

حرص عضو شرف نادي الهلال، ورئيسه السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على التواجد في مقر النادي اليوم الإثنين لدعم الفريق قبل مواجهة الغد أمام ضيفه الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ولاقت بادرة رئيس الهلال السابق إشادة كبيرة من جماهير الزعيم، والتي أكدت أن بن مساعد من أهم الداعمين والعاشقين للبيت الأزرق، بالرغم من تركه كرسي رئاسة النادي.

جدير بالذكر أن الهلال تعادل في الجولة الأولى من مباريات البطولة أمام بيروزي الإيراني، بهدف لكل فريق، فيما فاز الريان على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد.